В горах Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в Лазаревском районе Сочи

По данным Единой геофизической службы РАН, два толчка были зафиксирован около 14 часов 2 ноября. Эпицентр находился в 10 км севернее поселка Горное Лоо около реки Шахе в горно-лесистой местности. Толчки произошли на глубине 10 километров.

Повреждений в результате землетрясения не зафиксировано, информации о пострадавших не поступало.