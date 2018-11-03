В горах Сочи произошло землетрясение
Краснодарский край Елена Лободина
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в Лазаревском районе Сочи
По данным Единой геофизической службы РАН, два толчка были зафиксирован около 14 часов 2 ноября. Эпицентр находился в 10 км севернее поселка Горное Лоо около реки Шахе в горно-лесистой местности. Толчки произошли на глубине 10 километров.
Повреждений в результате землетрясения не зафиксировано, информации о пострадавших не поступало.
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