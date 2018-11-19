В России появился президентский совет по защите семьи и детей

Президент Владимир Путин подписал указ о создании в России президентского совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

Согласно документу, совет образован для того, чтобы обеспечить взаимодействие региональных и местных властей, общественных и научных организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией госполитики в указанной сфере. Также орган займется общественным контролем выполнения плана Десятилетия детства.

В состав нового органа вошли 30 человек, в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, советник президента Александра Левицкая, детский омбудсмен Анна Кузнецова и глава Роспотребнадзора Анна Попова, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, артист балета Николай Цискаридзе, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. Возглавила совет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Заседания совета будет проводиться не реже двух раз в год.