Правительство наметило борьбу с поздним рождением первенцев
Правительство России решило обратить внимание на предупреждение тенденции позднего рождения первенцев в рамках стратегии по повышению рождаемости
Члены правительства одобрило стратегический документ «Об основных направлениях деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года», первым пунктом в котором значится «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет».
В документе отмечается, что с 2016 года в связи с неблагоприятными демографическими процессами, происходившими в 90-х годах, рост рождаемости прекратился, а темпы снижения смертности оказались недостаточными для обеспечения естественного прироста населения.
В числе дополнительных мер, направленных на стимулирование рождаемости, значится «предупреждение тенденции увеличения возраста матери при рождении первенца». Отмечается, что женщин репродуктивного возраста в стране становится все меньше. Также указано, что дополнительные меры могут потребоваться в тех регионах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского, а также в регионах Дальневосточного федерального округа.
Ответственными за меры по стимулированию рождаемости назначены вице-премьеры Ольга Голодец и Татьяна Голикова.
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«Би-би-си» запросило у Минтруда пояснения по поводу того, какие именно меры для снижения возраста рождения первого ребенка могут быть предложены. В ответ ведомство прислало фрагмент из нацпроекта «Демография», в котором говорится, что до 2024 года планируется проанализировать эффективность ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, маткапитала и субсидирования ставки по ипотеке.
Издание также отмечает, что власти и раньше говорили о том, что хотели бы, чтобы российские женщины рожали раньше, но в документах эта цель не ставилась.
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