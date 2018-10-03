Правительство наметило борьбу с поздним рождением первенцев

Правительство России решило обратить внимание на предупреждение тенденции позднего рождения первенцев в рамках стратегии по повышению рождаемости

Члены правительства одобрило стратегический документ «Об основных направлениях деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года», первым пунктом в котором значится «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет».

В документе отмечается, что с 2016 года в связи с неблагоприятными демографическими процессами, происходившими в 90-х годах, рост рождаемости прекратился, а темпы снижения смертности оказались недостаточными для обеспечения естественного прироста населения.

В числе дополнительных мер, направленных на стимулирование рождаемости, значится «предупреждение тенденции увеличения возраста матери при рождении первенца». Отмечается, что женщин репродуктивного возраста в стране становится все меньше. Также указано, что дополнительные меры могут потребоваться в тех регионах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского, а также в регионах Дальневосточного федерального округа.

Ответственными за меры по стимулированию рождаемости назначены вице-премьеры Ольга Голодец и Татьяна Голикова.