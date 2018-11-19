Жителей Крыма предупредили о дождях и усилении ветра до 25 м/с

В Крыму 19 и 20 ноября синоптики прогнозируют ухудшение погоды

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 19 ноября, а также ночью 20 ноября в регионе ожидают сильные дожди и усиление юго-западного ветра до 20-25 м/с.

Спасатели просят жителей Крыма соблюдать правила безопасности при непогоде, сообщает пресс-служба МЧС по республике.