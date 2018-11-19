В Краснодаре отключили светофор на перекрестке улиц Северной и Леваневского

На улице Северной специалисты ремонтируют светофор, который вышел из строя 18 октября

18 ноября в 6:42 на углу Северной и Леваневского произошло ДТП, в результате которого машина сбила светофорную колонку, из-за этого светофор отключился, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас на объекте идут ремонтно-восстановительные работы, их планируется завершить 20 ноября в 12:00, заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Владимир Архипов.