На Дону возбудили уголовное дело после смерти годовалой девочки от ожогов

Ростовская область

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В станице Советской Ростовской области следователи возбудили дело по факту смерти ребенка

По данным следствия, 17 ноября в частном доме нашли тело годовалой девочки с ожогами 15% поверхности тела. По словам родителей ребенка, она получила ожоги дома 13 ноября. За медицинской помощью они не обращались.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие назначило проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает 19 ноября пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным Donday, девочка опрокинула на себя кружку с кипятком, которая стояла на столе. Родители не стали вызывать скорую помощь. Они купили в аптеке противоожоговое мази, чтобы снять покраснения на теле ребенка. Через несколько дней состояние девочки ухудшилось, и она умерла.

Дети Происшествия Следственный комитет
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На Дону возбудили уголовное дело после смерти годовалой девочки от ожогов

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