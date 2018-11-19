На Дону возбудили уголовное дело после смерти годовалой девочки от ожогов

В станице Советской Ростовской области следователи возбудили дело по факту смерти ребенка

По данным следствия, 17 ноября в частном доме нашли тело годовалой девочки с ожогами 15% поверхности тела. По словам родителей ребенка, она получила ожоги дома 13 ноября. За медицинской помощью они не обращались.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие назначило проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает 19 ноября пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным Donday, девочка опрокинула на себя кружку с кипятком, которая стояла на столе. Родители не стали вызывать скорую помощь. Они купили в аптеке противоожоговое мази, чтобы снять покраснения на теле ребенка. Через несколько дней состояние девочки ухудшилось, и она умерла.