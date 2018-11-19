На Ставрополье после взрыва самодельного обогревателя сгорел дом, есть жертва

В Изобильненском городском округе Ставропольского края при пожаре в частном доме погиб мужчина

В селе Птичьем ночью 16 ноября произошло возгорание в жилом доме. Спасатели прибыли на место в 21:49. Через два часа им удалось потушить пожар. Огонь уничтожил три комнаты и кухню.

При пожаре погиб 57-летний мужчина, его тело спасатели нашли в четырех метрах от порога дома.

По предварительным данным, возгорание началось из-за взрыва самодельного обогревателя, после чего огонь быстро распространился по зданию, сообщили в пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.