На Ставрополье после взрыва самодельного обогревателя сгорел дом, есть жертва

Ставропольский край

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В Изобильненском городском округе Ставропольского края при пожаре в частном доме погиб мужчина

В селе Птичьем ночью 16 ноября произошло возгорание в жилом доме. Спасатели прибыли на место в 21:49. Через два часа им удалось потушить пожар. Огонь уничтожил три комнаты и кухню.

При пожаре погиб 57-летний мужчина, его тело спасатели нашли в четырех метрах от порога дома.

По предварительным данным, возгорание началось из-за взрыва самодельного обогревателя, после чего огонь быстро распространился по зданию, сообщили в пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

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