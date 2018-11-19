В Ингушетии вице-премьером правительства стал бывший глава района
Ингушетия Ксения Мареич
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначил бывшего главу Назрановского района Исропила Латырова заместителем председателя правительства республики
Премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев представил нового зампреда на утреннем планерном совещании 19 ноября.
Ранее этот пост занимал Магомед Ужахов, его освободили от должности указом главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
Исропил Латыров будет курировать вопросы ЖКХ, гражданской обороны и безопасности, АПК, земельные и имущественные отношения, а также экологию, сообщает пресс-служба правительства региона.
Концерт группы «Ленинград», шоу Celentano tribute
И другие события Краснодара с 19 по 25 ноября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.