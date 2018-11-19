В Ингушетии вице-премьером правительства стал бывший глава района

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначил бывшего главу Назрановского района Исропила Латырова заместителем председателя правительства республики

Ранее этот пост занимал Магомед Ужахов, его освободили от должности указом главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Исропил Латыров будет курировать вопросы ЖКХ, гражданской обороны и безопасности, АПК, земельные и имущественные отношения, а также экологию, сообщает пресс-служба правительства региона.