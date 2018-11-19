Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет на 1,6 тыс. рублей

В России с 1 января 2019 года планируют увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет

В пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС) 19 ноября рассказали ТАСС, что со следующего года максимальная сумма пособия по уходу за ребенком за календарный месяц достичь 26 тыс. 152 рубля 27 копеек. В 2018 году максимальное детское пособие составляло 24 тыс. 536 рублей 57 копеек.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2019 году вырастет до 4 тыс. 512 рублей.