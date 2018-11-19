В Геленджике два человека погибли от отравления угарным газом

В Геленджике 16 ноября в вагончике нашли тела двоих людей

По данным следствия, тела 44-летнего мужчины и его 43-летней сожительницы нашли соседи. Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом. Во время осмотра места происшествия установлено, что вагончик отапливался печью с подключенным газовым баллончиком. По одной из версий следствия, отравление произошло из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.