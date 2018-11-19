В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил молодого человека

Ростовская область

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В Ростовской области под колесами грузового поезда погиб 23-летний парень

На перегоне Глубокая — Каменская поезд насмерть сбил молодого человека. Полицейские, выяснили, что погибшим оказался 23-летний местный житель.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение правил безопасности. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, сообщила 19 ноября пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Железная дорога Поезда Происшествия
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