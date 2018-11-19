В Усть-Лабинске за год благоустроили дворы и улицу

Краснодарский край

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В Усть-Лабинске с начала года благоустроили два двора, а также улицу Ленина

Работы проводят во дворах на улицах Ленина у домов 68-70 и Агаркова № 81. Сейчас они подходят к завершению.

На улице Ленина благоустроили участок от Советской до Красной. Там отремонтировали подпорную стену, посеяли газоны, посадили деревья, установили бордюры, скамейки и урны. Специалисты завершают работы по установке ограждения, укладке тротуарной плитки, асфальтированию проездов и площадок, сообщила 16 ноября пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.

Работы проводят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Благоустройство Усть-Лабинский район
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В Усть-Лабинске за год благоустроили дворы и улицу
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