В Крыму за дачу взятки задержали главу предприятия «Росатома»

Руководителя АО «Научно-производственный комплекс "Дедал"» и еще двух человек задержали в Крыму при передаче взятки

«Дедал» входит в госкорпорацию «Росатом» и является подрядчиком в сфере охранных технологий.

Двоих фигурантов дела, уроженцев Краснодарского края, задержали при передаче 2,5 млн рублей взятки в одном из ресторанов Симферополя. Позже был задержан еще один человек, причастный к этому делу, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ РФ по Крыму.

Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о руководителе предприятия АО «НПК "Дедал"» Игоре Сушкове. Его задержание проводилось еще в апреле. Информация об этом ранее не разглашалась из-за тайны следствия.

По данным ФСБ, сотрудники «Дедала» пытались предложить деньги должностному лицу погрануправления за покровительство при заключении госконтрактов. Операцию по их задержанию провели сотрудники ФСБ вместе со следователями ГСУ СК России по Республике Крым.

Уголовное дело против задержанных возбудили по ст. 291 УК РФ (Дача взятки, совершенная группой лиц в особо крупном размере).

В октябре постановлением мирового судьи Киевского района Симферополя АО «НПК "Дедал"» признали виновным в совершении административного правонарушения за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Его оштрафовали на 20 млн рублей.

АО «НПК "Дедал"» — это специализированное научно-исследовательское, проектно-конструкторское и монтажно-наладочное предприятие. Оно занимается разработкой, производством приборов и систем для комплексов технических средств физической защиты объектов особой важности и повышенной опасности как гражданского, так и военного назначения.