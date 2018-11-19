ФСБ: Краснодарский полицейский планировал передавать информацию американским спецслужбам, чтобы эмигрировать в США

В Краснодаре полицейский планировал помогать американским спецслужбам, чтобы найти работу после эмиграции в США

Сотрудник полиции Михаил Семков решил переехать в США. Мужчина боялся, что не сможет найти работу в новой стране, и решил заслужить доверие американских властей, предложив им свои услуги, сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Полицейский планировал выйти на контакт с иностранной разведкой и передавать им персональные данные сотрудников полиции, военнослужащих, а также информацию о формах и методах работы российских правоохранительных органов, составляющую государственную тайну.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли намерения Семкова. Ему предъявили официальное предостережение о недопустимости совершения преступления по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).