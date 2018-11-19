Краснодарские врачи спасли мужчину, который потерял сознание на остановке

Краснодарский край

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В Краснодаре врачи спасли мужчину, у которого случился инсульт на автобусной остановке

На автобусной остановке 50-летний мужчина почуствовал себя плохо и присел на остановку. Люди, которые в этот момент ждали транспорт, заметили это и вызвали скорую. Медики приехали через несколько минут и установили диагноз инсульта.

Мужчину экстренно доставили в ККБ № 2 и оказали медицинскую помощь. У пациента диагностировали тромбоз основной артерии (крупная мозговая артерия была перекрыта тромбом). Его прооперировали в течение первых трех часов с момента первого признака инсульта.

«Я благодарю людей, которые не остались равнодушными, когда я потерял сознание на остановке. И спасибо врачам. Они меня буквально вытащили с того света», — рассказал мужчина после операции.

Сейчас пациент идет на поправку, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.

Здравоохранение Краснодар Медицина
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Краснодарские врачи спасли мужчину, который потерял сознание на остановке

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