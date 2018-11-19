На Ставрополье мужчина десять лет назад насмерть забил молотком сожителя матери

В Нефтекумске Ставропольского края мужчину будут судить за убийство десятилетней давности

По версии следствия, осенью 2008 года молодой человек отказался покупать алкоголь 47-летнему сожителю матери и поссорился с ним из-за этого. Во время конфликта парень ударил мужчину молотком по голове, отчего тот умер на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник завернул тело погибшего в ковер и захоронил на территории дома.

В июне этого года мужчина рассказал о совершенном преступлении своим знакомым, которые сообщили в правоохранительные органы. Злоумышленник показал следователям место захоронения тела и дал признательные показания.

Кроме того, 16 июня мужчина через форточку залез в дом своей бывшей жены. Там он ранил ножом ее сожителя и угрожал его убийством.

Против 32-летнего мужчины возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 1 ст. 139 УК РФ (Незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.