В Адыгее в ДТП погибла пенсионерка

В Адыгее при столкновении двух легковых автомобилей погибла 63-летняя жительница хутора Новый Сад Тахтамукайского района

ДТП произошло 18 ноября в 18:40 на 26-м км трассы Краснодар — Верхнебаканский, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

В целом за минувшие выходные в Адыгее зарегистрировано три ДТП, в результате которых один человек погиб и трое пострадали. Сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей, управлявших машинами в состоянии алкогольного опьянения. Всего выявили 779 нарушений правил дорожного движения, из них 69 допустили пешеходы, добавили в пресс-службе.