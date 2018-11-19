В Краснодаре расскажут о туризме в Адыгее
В Краснодаре 1 декабря пройдет фестиваль «Земля адыгов»
Организаторы фестиваля адыгейского сыра проведут на площадке торгово-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл» новый фестиваль — «Земля адыгов».
«Впервые праздник пройдет в Краснодаре. Его цель — продвижение туристского потенциала Адыгеи. Гостей ждет яркая концертная и деловая программа», — рассказала организатор мероприятия Ольга Иванова.
Гостевые дома, отели и туристические комплексы презентуют свои услуги и программы активного отдыха, экскурсионные маршруты. Также на фестивальной площадке организуют отдельную экспозицию ремесленников — мастеров народного прикладного искусства. Гостей будут ждать приготовленные угощения, гастрономические и ремесленные мастер-классы, фотозоны, традиционные игры и развлечения. В концертную программу фестиваля войдут танцевальные и вокальные номера профессиональных коллективов республики.
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