В Краснодаре расскажут о туризме в Адыгее

В Краснодаре 1 декабря пройдет фестиваль «Земля адыгов»

Организаторы фестиваля адыгейского сыра проведут на площадке торгово-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл» новый фестиваль — «Земля адыгов».

«Впервые праздник пройдет в Краснодаре. Его цель — продвижение туристского потенциала Адыгеи. Гостей ждет яркая концертная и деловая программа», — рассказала организатор мероприятия Ольга Иванова.

Гостевые дома, отели и туристические комплексы презентуют свои услуги и программы активного отдыха, экскурсионные маршруты. Также на фестивальной площадке организуют отдельную экспозицию ремесленников — мастеров народного прикладного искусства. Гостей будут ждать приготовленные угощения, гастрономические и ремесленные мастер-классы, фотозоны, традиционные игры и развлечения. В концертную программу фестиваля войдут танцевальные и вокальные номера профессиональных коллективов республики.