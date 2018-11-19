Пьяный житель Крыма угнал КамАЗ и попал в ДТП

Крым

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В Саках полицейские задержали мужчину, который угнал грузовик

В городской отдел полиции обратился местный житель, который рассказал, что у него угнали КамАЗ. Полицейские задержали 33-летнего пьяного мужчину, причастного к угону. Он признался, что без разрешения взял чужой автомобиль, не справился с управлением и наехал на препятствие.

За управление грузовиком в состоянии опьянения сотрудники ГИБДД составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон). Расследование дела продолжается, сообщила 18 ноября пресс-служба МВД по Крыму.

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