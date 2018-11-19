В поселке Афипском у мужчины из дома украли верхнюю одежду

Краснодарский край

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В поселке Афипском Краснодарского края задержали серийного вора

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что из его квартиры пропала верхняя одежда. Ущерб превысил 30 тыс. рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего местного жителя. Оказалось, что он причастен еще к шести аналогичным кражам в Северском районе и еще одной краже в Абинске.

Мужчина похищал деньги, электроинструменты, бытовую технику, ювелирные изделия и личные вещи.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище). Мужчину заключили под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Деньги Кражи Полиция Северский район
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