В поселке Афипском у мужчины из дома украли верхнюю одежду

В поселке Афипском Краснодарского края задержали серийного вора

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что из его квартиры пропала верхняя одежда. Ущерб превысил 30 тыс. рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего местного жителя. Оказалось, что он причастен еще к шести аналогичным кражам в Северском районе и еще одной краже в Абинске.

Мужчина похищал деньги, электроинструменты, бытовую технику, ювелирные изделия и личные вещи.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище). Мужчину заключили под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.