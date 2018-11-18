«Локомотив-Кубань» дома разгромил «Парму»

Краснодарский край

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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» нанесли поражение пермской «Парме» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в краснодарском «Баскет-холле», завершался со счетом 93:75 (21:26, 25:14, 24:18, 23:17). На титул самого результативного игрока матча претендовали несколько игроков: по 16 очков набрали краснодарцы Джамел Маклин, Дорелл Райт, Айзея Уайтхед и пермяки Эйгирдас Жукаускас и Коди Джастис.

Это четвертая победа «Локо» в семи матчах текущего сезона. Краснодарцы занимают пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 24 ноября сыграет в гостях у красноярского «Енисея». До этого — 20 ноября — краснодарцы сразятся в Турции в «Тофашем» в рамках Еврокубка.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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