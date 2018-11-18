В Дагестане несовершеннолетний сын капитана ГИБДД устраивал ДТП и выкладывал видео аварий в сеть

Дагестан

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В МВД по Дагестану проводят служебную проверку в отношении сотрудника республиканского УГИБДД, чей сын неоднократно нарушал ПДД

Информация о нарушителе распространилась в соцсетях, также сюжет о нем снял телеканал РЕН ТВ. Издание сообщило, что сын сотрудника полиции многократно намеренно нарушал права, будучи несовершеннолетним, соответственно без водительских прав.

На опубликованных в сети видео подросток ездит на большой скорости, дрифтует на дороге, врезается в дерево, проносится на красный сигнал светофора, на одном даже таранит полицейскую машину. Даже после серьезных ДТП его не наказывали. На одном из видео место аварии осматривает отец парня, однако спустя полгода дело об этом ДТП закрыли, так как виновного не удалось установить.

В МВД по Дагестану сообщили, что по факту опубликованной в СМИ и соцсетях информации проводится проверка. По итогам будет дана оценка действиям сотрудника УГИБДД по РД Измира Асланова и других должностных лиц.

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