В районе Красной Поляны сгорели три автомобиля и строительные вагончики

В ночь с субботы на воскресенье на Красной поляне произошло возгорание трёх строительных вагончиков и трёх транспортных средств. ⠀ По предварительной информации, возгорание произошло в 02:31 ночи по улице Эстонская, на общей площади 100 м2. В 04:05 была полная ликвидация очага. В тушении были задействованы 8 человек и 3 единицы спецтехники. ⠀ Погибших и пострадавших нет : от подписчика. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар