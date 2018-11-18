В районе Красной Поляны сгорели три автомобиля и строительные вагончики
В горах Сочи ночью 18 ноября произошел крупный пожар
Инцидент произошел на ул. Эстонской в пос. Эстосадок, через дорогу от отеля Mariott.
«Около 2:30 произошло загорание трех строительных вагончиков, навеса и трех автомобилей на общей площади 100 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Полностью пожар ликвидировали к 4 часам. Погибших и пострадавших нет.
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В ночь с субботы на воскресенье на Красной поляне произошло возгорание трёх строительных вагончиков и трёх транспортных средств. ⠀ По предварительной информации, возгорание произошло в 02:31 ночи по улице Эстонская, на общей площади 100 м2. В 04:05 была полная ликвидация очага. В тушении были задействованы 8 человек и 3 единицы спецтехники. ⠀ Погибших и пострадавших нет ��: от подписчика. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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