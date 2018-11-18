В районе Красной Поляны сгорели три автомобиля и строительные вагончики

В горах Сочи ночью 18 ноября произошел крупный пожар

Инцидент произошел на ул. Эстонской в пос. Эстосадок, через дорогу от отеля Mariott.

«Около 2:30 произошло загорание трех строительных вагончиков, навеса и трех автомобилей на общей площади 100 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Полностью пожар ликвидировали к 4 часам. Погибших и пострадавших нет.