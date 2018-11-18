Настоятеля храма в Кущевской сослали в монастырь за домогательства к помощнику

Настоятеля храма апостола Иоанна Богослова станицы Кущевской Краснодарского края игумена Юрия Пальчикова отстранили от службы после обвинений в домогательствах

О церковном правонарушении игумена сообщил его 20-летний помощник Даниил Федотов. Решение о наказании было принято на заседание в епархиальном управлении Ейской епархии на основании расследования, проведенного дисциплинарной комиссией.

«Члены епархиального совета постановили освободить игумена Юрия Пальчикова от занимаемых должностей, запретить его в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста и рясы сроком на 7 лет за поведение, порочащее священный сан и вносящее соблазн в среду верующих. В период запрещения игумена направят для несения послушания в Свято-Духов мужской монастырь Тимашевска», — сообщили в пресс-службе Ейской епархии.

По информации «МБХ Медиа», Федотов служил алтарником Пальчикова около 2,5 лет. По словам Даниила, приставания со стороны отца Юрия начались около года назад. Он предоставил скрины переписки с настоятелем храма, где тот признается ему в любви. Также есть аудиозапись разговора Даниила с отцом Юрием. На ней Пальчиков говорит, что у него есть к нему «определенные симпатии».

После того, как запись разговора и переписка попали в сеть, в адрес Даниила стали приходить угрозы, в том числе от прихожан храма. Однако он продолжил служить в храме и учиться в колледже. Уехал из Кущевской молодой человек в сентябре 2018 после конфликта с двоюродным братом Пальчикова, который, по словам Федотова, избил его.

Также об инциденте подробно рассказал видеоблогер, клирик московского храма преподобного Сергия Радонежского в Бусинове отец Георгий Максимов. По его информации, подобное внимание Пальчиков оказывал не только Федотову (в том числе в местах, где Пальчиков служил ранее) и призвал сообщать о таких случаях в церковный суд Ейской епархии.

Максимов также заявил, что Ейское епархиальное руководство предвзято относилось к этому делу, а утверждения о том, что на время разбирательства Пальчиков был отстранен от службы, не соответствовали действительности.