В центре Краснодара из-за пожара из дома эвакуировали 11 человек
Краснодарский край Маша Волобуева
В Краснодаре 17 ноября загорелся жилой дом на улице Красной
Заявка о пожаре поступила сотрудникам МЧС в 22:24. По предварительным данным, площадь возгорания достигла 60 кв. метров. Огонь локализовали в 23:06, потушили — в 23:46.
Из дома эвакуировали 11 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
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