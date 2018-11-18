В центре Краснодара из-за пожара из дома эвакуировали 11 человек

Краснодарский край

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В Краснодаре 17 ноября загорелся жилой дом на улице Красной

Заявка о пожаре поступила сотрудникам МЧС в 22:24. По предварительным данным, площадь возгорания достигла 60 кв. метров. Огонь локализовали в 23:06, потушили — в 23:46.

Из дома эвакуировали 11 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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В центре Краснодара из-за пожара из дома эвакуировали 11 человек
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