В центре Краснодара из-за пожара из дома эвакуировали 11 человек

В Краснодаре 17 ноября загорелся жилой дом на улице Красной

Заявка о пожаре поступила сотрудникам МЧС в 22:24. По предварительным данным, площадь возгорания достигла 60 кв. метров. Огонь локализовали в 23:06, потушили — в 23:46.

Из дома эвакуировали 11 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.