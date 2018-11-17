В Ростове-на-Дону школьник провалился в заметенный снегом открытый люк. СК начал проверку

Ростовская область

Распечатать

Следственный комитет начал проверку информации о том, что мальчик провалился в открытый люк, скрытый под снегом

По данным СК, сообщение об инциденте на улице Еременко появилось в СМИ. Советский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку.

«По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Дети Ростов-на-Дону Следственный комитет Школа
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Глава чеченской полиции рассказал подробности самоподрыва женщины в Грозном
В Грозном женщина совершила самоподрыв у КПП полиции
В Ингушетии согласовали митинг против договора о границе с Чечней
В больнице умерли двое пострадавших в ДТП с КамАЗом в Кабардино-Балкарии
В Ростове-на-Дону школьник провалился в заметенный снегом открытый люк. СК начал проверку
В Кабардино-Балкарии после взрыва газа в частном доме пострадал ребенок и двое взрослых

Лента новостей

Статьи

Поездка на Эльбрус, лекция о питании, ночь в батутном парке

Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру

Статьи

Дискотека 80-90-х, концерт L'One, балет «Эсмеральда»

И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября

СК РФ завершил расследование убийства многодетной матери в Псебае

Подробности громкого дела

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале