В Ростове-на-Дону школьник провалился в заметенный снегом открытый люк. СК начал проверку

Следственный комитет начал проверку информации о том, что мальчик провалился в открытый люк, скрытый под снегом

По данным СК, сообщение об инциденте на улице Еременко появилось в СМИ. Советский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку. «По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.