В Ростове-на-Дону школьник провалился в заметенный снегом открытый люк. СК начал проверку
Ростовская область Маша Волобуева
Следственный комитет начал проверку информации о том, что мальчик провалился в открытый люк, скрытый под снегом
По данным СК, сообщение об инциденте на улице Еременко появилось в СМИ. Советский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку.
«По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
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