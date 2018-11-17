В Кабардино-Балкарии после взрыва газа в частном доме пострадал ребенок и двое взрослых

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии 16 ноября произошел взрыв газа в частном доме

Авария случилась в селении Заюково. В результате взрыва пострадали три человека: 60-летний мужчина, 58-летняя женщина и трехлетний ребенок. Они получили от 18 до 60% ожогов тела. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Нальчик» сообщили, что взрыв произошел из-за утечки из незаконной врезки в газопровод.

«Информация о выявленном факте незаконного подключения к газопроводу передана в правоохранительные органы. Обстоятельства и виновные в происшествии выясняются», — цитирует представителя компании РИА «Новости».