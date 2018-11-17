В Махачкале два человека на заправке насмерть отравились угарным газом

Дагестан

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В Махачкале 17 ноября в офисе автозаправки умерли два человека

Представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева рассказала, что заправка находится рядом с торговым домом «Киргу». По предварительным данным, два человека отравились угарным газом.  

На месте работают специалисты и устанавливают точную причину гибели людей, сообщает «Интерфакс».

Газ Махачкала
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