В Махачкале два человека на заправке насмерть отравились угарным газом
Дагестан Маша Волобуева
В Махачкале 17 ноября в офисе автозаправки умерли два человека
Представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева рассказала, что заправка находится рядом с торговым домом «Киргу». По предварительным данным, два человека отравились угарным газом.
На месте работают специалисты и устанавливают точную причину гибели людей, сообщает «Интерфакс».
Поездка на Эльбрус, лекция о питании, ночь в батутном парке
Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру
Дискотека 80-90-х, концерт L'One, балет «Эсмеральда»
И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.