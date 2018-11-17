Мэрия Махачкалы объяснила массовые сокращения штата
Представитель администрации Махачкалы объяснил, почему в мэрии ранее прошли массовые сокращения
Представитель мэрии Тельман Раджабов рассказал, что кадровая оптимизация продолжается несколько месяцев, среди причин увольнения 70 человек — замечания о раздутом аппарате городской администрации и «не лучшая ситуация с бюджетом администрации». Во время реструктуризации упразднили некоторые управления, их полномочия передали управлениям со смежными видами деятельности. Например, сказал Раджабов, объединили управление торговли и управление по делам наружной рекламы.
«Никаких целей, чтобы убрать какое-то управление, не было. Все было сделано так, чтобы в дальнейшем процессы качественно продолжались», — сказал он.
Раджабов подчеркнул, что уволенным сотрудникам перечислили все положенные выплаты, каких-либо претензий с их стороны в администрацию не поступало. Он сказал, что возможны и дальнейшие сокращения, сообщает «Кавказский узел».
Как сообщали Юга.ру, 14 ноября стало известно, что в Махачкале на 70 человек (с 250 до 180 сотрудников) сократили штат администрации города, количество структурных подразделений также уменьшили с 20 до 14. Также сократили численность аппарата помощников и советников главы города.
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