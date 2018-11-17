В Дагестане четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП
Дагестан Маша Волобуева
В Дагестане 16 ноября при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек
Представитель республиканского Минздрава Залина Муртазалиева рассказала, что авария произошла в 18:19 на трассе «Кавказ» в районе села Первомайского, которое неподалеку от Избербаша. По предварительным данным, там столкнулись «Москвич» и Lada Priora.
По словам Муртазалиевой, пострадали семеро человек, четверо — дети. Их доставили больницу Избербаша, сообщает РИА «Дагестан».
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