В Дагестане четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП

В Дагестане 16 ноября при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек

Представитель республиканского Минздрава Залина Муртазалиева рассказала, что авария произошла в 18:19 на трассе «Кавказ» в районе села Первомайского, которое неподалеку от Избербаша. По предварительным данным, там столкнулись «Москвич» и Lada Priora.

По словам Муртазалиевой, пострадали семеро человек, четверо — дети. Их доставили больницу Избербаша, сообщает РИА «Дагестан».