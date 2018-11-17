Астрономы рассказали, когда в России пройдет самый яркий звездопад осени

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Астрономы Московского планетария рассказали, когда пройдет самый яркий осенний звездопад — метеорный поток Леониды

В сообщении планетария говорится, что поток проходит с 6 по 30 ноября, его пик приходится на ночь с 17 на 18 ноября. В 2018 году ожидается до 15 метеоров в час в зените. Луна не помешает наблюдениям, потому что будет в фазе первой четверти.

«Идеальными условиями для наблюдения метеорных потоков является ничем не засвеченное ночное небо. Мы всегда советуем охотникам за «падающими звездами» перемещаться в районы, удаленные от городских огней. Туда, где небо темнее, а горизонт более открытый. Наблюдать метеорные потоки можно невооруженным глазом», — рассказала астроном, сотрудник Московского Планетария Людмила Кошман.

Источник Леонид — комета Темпеля-Туттля, открытая в 1865 году. Диаметр ее ядра достигает 4 км, комета обращается вокруг Солнца приблизительно за 33,2 года, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Космос Наука
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