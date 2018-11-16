На Ставрополье столкнулись минивэн и иномарка. Погибла женщина, восемь человек пострадали
Девять человек стали жертвами ДТП на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь
Инцидент произошел около 19:30 16 ноября в Красногвардейском районе Ставропольского края.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь со стороны Ставрополя в направлении Ростова, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Mercedes-Benz Vito», — сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.
Женщина — пассажир иномарки погибла на месте происшествия. Водитель и ребенок, находящиеся в «Форде», и водитель и пять пассажиров минивэна доставлены в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Предположительно, в «Мерседесе» передвигались граждане Азербайджана.
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