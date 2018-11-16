На Ставрополье столкнулись минивэн и иномарка. Погибла женщина, восемь человек пострадали

Ставропольский край

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Девять человек стали жертвами ДТП на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь

Инцидент произошел около 19:30 16 ноября в Красногвардейском районе Ставропольского края.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь со стороны Ставрополя в направлении Ростова, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Mercedes-Benz Vito», — сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Женщина — пассажир иномарки погибла на месте происшествия. Водитель и ребенок, находящиеся в «Форде», и водитель и пять пассажиров минивэна доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Предположительно, в «Мерседесе» передвигались граждане Азербайджана.

ДТП
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