Микроавтобус сбил женщину с годовалым ребенком под Махачкалой. Она погибла
Дагестан Елена Лободина
В поселке Семендер в пригороде Махачкалы 16 ноября произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, ее ребенок пострадал
По данным МВД по Дагестану, около 17 часов водитель автомобиля Ford Transit наехал на женщину с ребенком, которые переходили дорогу в неположенном месте.
Женщина скончалась на месте, ребенка госпитализировали, передает ТАСС.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Поездка на Эльбрус, лекция о питании, ночь в батутном парке
Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру
Дискотека 80-90-х, концерт L'One, балет «Эсмеральда»
И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.