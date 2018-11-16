Микроавтобус сбил женщину с годовалым ребенком под Махачкалой. Она погибла

Дагестан

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В поселке Семендер в пригороде Махачкалы 16 ноября произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, ее ребенок пострадал

По данным МВД по Дагестану, около 17 часов водитель автомобиля Ford Transit наехал на женщину с ребенком, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Женщина скончалась на месте, ребенка госпитализировали, передает ТАСС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП
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