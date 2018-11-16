В Черкесске «Водоканал» сливал в реку Кубань сточные воды. Ущерб составил 1,7 млн рублей
В Черкесске будут судить руководство «Водоканала» из-за загрязнения реки Кубани
Прокуратура города провела проверку и выявила, что «Водоканал» сбрасывал сточные воды в реку Кубань с превышением нормы содержания загрязняющих веществ. Сумма ущерба составила более 1,7 млн рублей.
По результатам проверки в Черкесский городской суд направили иск к «Водоканалу». Прокуратура потребовала возместить ущерб. Заявление находится на рассмотрении в суде, сообщили 15 ноября в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.
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