В Черкесске «Водоканал» сливал в реку Кубань сточные воды. Ущерб составил 1,7 млн рублей

В Черкесске будут судить руководство «Водоканала» из-за загрязнения реки Кубани

Прокуратура города провела проверку и выявила, что «Водоканал» сбрасывал сточные воды в реку Кубань с превышением нормы содержания загрязняющих веществ. Сумма ущерба составила более 1,7 млн рублей.

По результатам проверки в Черкесский городской суд направили иск к «Водоканалу». Прокуратура потребовала возместить ущерб. Заявление находится на рассмотрении в суде, сообщили 15 ноября в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.