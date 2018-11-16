В Карачаево-Черкесии мужчины незаконно организовали зал для азартных игр

Карачаево-Черкесия

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В Черкесске задержали мужчин, которые незаконно организовали зал для азартных игр

По данным следствия, местные жители в возрасте от 31 до 40 лет обустроили зону для азартных игр на улице Космонавтов. Сотрудники СК и МВД по Карачаево-Черкесской Республике во время обыска нашли и изъяли компьютеры с установленными программами для азартных игр, документы и деньги.

В отношении троих жителей Черкесска возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой). Они находятся под подпиской о невыезде, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.

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