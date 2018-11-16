В Ростовской области при пожаре погибли женщина и трое детей
Ростовская область Наталья Евсикова
В Волгодонском районе Ростовской области 16 ноября произошел пожар, в котором погибли четыре человека
Возгорание произошло в частном саманном доме. Площадь пожара составила 30 кв. метров. В результате происшествия погибли женщина и трое детей. Еще один ребенок пострадал. Девушку 16-ти лет доставили в больницу с ожогами, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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