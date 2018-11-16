Против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора возбудили дело о халатности

В Ростове-на-Дону против двоих представителей Ростехнадзора завели уголовное дело

Речь идет о руководителе Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тимофее Пане и главном государственном инспекторе Ростовского территориального отдела Александре Литвинове.

По версии следствия, Пан и Литвинов не привлекли к административной ответственности руководство ООО «Сулинуголь», которое занималось незаконной деятельностью по обогащению полезных ископаемых.

Уголовное дело возбудили по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Расследованием вместе со следователями занимаются органы ФСБ России, сообщила 15 ноября пресс-служба СК РФ.