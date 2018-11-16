В Краснодаре сократят автобусный маршрут № 114А
В Краснодаре с 24 ноября изменят схему движения автобусного маршрута № 114А Кооперативный рынок — поселок Дорожный
Теперь автобусы этого маршрута будут следовать от остановки «Краснодарская ТЭЦ».
Замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов сообщил, что с просьбой сократить маршрут обратились жители станицы Старокорсунской и поселка Дорожного.
Анфиногенов пояснил, что в пригородном транспорте стоимость проезда зависит от расстояния. По его словам, большинство пассажиров этого маршрута решили, что удобнее добираться только до ТЭЦ, но при этом платить меньше, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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