В Краснодаре сократят автобусный маршрут № 114А

В Краснодаре с 24 ноября изменят схему движения автобусного маршрута № 114А Кооперативный рынок — поселок Дорожный

Теперь автобусы этого маршрута будут следовать от остановки «Краснодарская ТЭЦ».

Замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов сообщил, что с просьбой сократить маршрут обратились жители станицы Старокорсунской и поселка Дорожного.

Анфиногенов пояснил, что в пригородном транспорте стоимость проезда зависит от расстояния. По его словам, большинство пассажиров этого маршрута решили, что удобнее добираться только до ТЭЦ, но при этом платить меньше, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.