На Ставрополье школьница украла из сумки учителя банковские карты

В Новопавловске Ставропольского края 6 ноября школьница украла у учителя физики банковские карты

По данным следствия, 15-летняя девочка проникла в лабораторию кабинета физики и украла из сумки учителя две банковские карты. Позже ученица расплатилась ими в двух магазинах. Ущерб превысил 600 рублей.

Против девочки возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счета). Следователь допрашивает свидетелей.

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении родителей школьницы к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.