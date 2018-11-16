На Ставрополье школьница украла из сумки учителя банковские карты
В Новопавловске Ставропольского края 6 ноября школьница украла у учителя физики банковские карты
По данным следствия, 15-летняя девочка проникла в лабораторию кабинета физики и украла из сумки учителя две банковские карты. Позже ученица расплатилась ими в двух магазинах. Ущерб превысил 600 рублей.
Против девочки возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счета). Следователь допрашивает свидетелей.
Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении родителей школьницы к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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