В Шахтах двое бизнесменов похитили из городского бюджета 15 млн рублей

Ростовская область

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В Шахтах Ростовской области расследуют уголовное дело против двух бизнесменов, которые похитили из бюджета 15 млн рублей

Установлено, что двое руководителей коммерческих фирм с марта 2012 года по сентябрь 2013 года похитили из бюджета Шахт более 15 млн рублей. Около 1,7 млн рублей им удалось легализовать. С одной из коммерческих фирм они заключили договоры на строительство жилых домов. На ее счет были перечислены деньги. Списание денег с этого счета выполнялись по ложным основаниям, якобы в счет выполнения условий договора по возведению жилых зданий. Хотя эта организация не занималась таким видом деятельности.

Уголовное дело возбудили по п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном размере). Расследование дела продолжается, сообщила 15 ноября пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

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