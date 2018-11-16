В Ростове нашли четырехлетнюю девочку, живущую на улице с бездомными. Спустя неделю пришла ее мать

В Ростове-на-Дону 15 ноября нашли мать четырехлетнего ребенка, живущего на улице с бездомными

Четырехлетнюю Ксюшу полицейские нашли в компании людей без определенного места жительства. Ребенка определили в социально-реабилитационный центр, пишет ТАСС.

Девочка рассказала, что не знает, где ее родители и не хочет жить с мамой, сообщили в отделе образования.

У ребенка нет явных признаков физических побоев. Органы опеки сделали все необходимые документы. Ситуацию взяла на личный контроль уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова.

Мать четырехлетней Ксюши нашлась 15 ноября. Она оказалась жительницей Донецкой Народной Республики, как и сама девочка, сообщили ТАСС в отделе образования Кировского района города.

Женщина привезла свидетельство о рождении дочери и поехала с ней общаться. С семьей работают психологи. Мать намерена забрать девочку и уехать домой в ДНР.