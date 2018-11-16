В Сочи с рейса сняли пьяного пассажира

Краснодарский край

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В Сочи с борта самолета сняли пьяного пассажира

В дежурную часть аэропорта Сочи сообщили о пьяном 54-летнем мужчине на борту самолета рейсом Москва — Сочи. Он нарушал порядок, нецензурно выражался и не реагировал на замечания.

После того, как самолет приземлился, транспортная полиция доставила пассажира в дежурную часть. После этого его отправили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови, рассказала РИА «Новости» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство), ст. 20.21 КоАП (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и ст. 11.7 КоАП (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).

Аэропорты Сочи
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