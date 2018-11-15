В Сочи открыли банк биоматериалов

Краснодарский край

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На базе НИИ Медицинской приматологии Минобрнауки РФ в Сочи 15 ноября заработал банк биологических материалов

Биобанк «НБС-ЮГ» открыла компания Биофонда РВК «Национальный БиоСервис». Он стал четвертым региональным биобанком тканей, клеточных линий и других продуктов исследовательского назначения в России, его аналоги работают в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве.

«Все эти лаборатории обладают уникальным для России оборудованием и специально подготовленными кадрами, что позволяет провести биохимический или генетический анализ любой сложности и практически любого образца. Биобанк позволит лечебным и научно-исследовательским учреждениям Южного федерального округа получить доступ к передовым технологиям и методам диагностики, в том числе, онкологических заболеваний», — отметили в пресс-службе РВК.

Отмечается, что биобанки способствуют изучению болезней, причины которых до сих пор не полностью выявлены, и изобретению новых препаратов, необходимых для эффективного лечения многих заболеваний.

Здравоохранение Медицина Сочи
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