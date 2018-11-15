В Ростовской области после корпоратива уволили сотрудников секретной части МВД - СМИ

СМИ сообщают, что сотрудников отдела скрытого наблюдения оперативно-поискового бюро ГУ МВД по Ростовской области вместе с начальником уволили после празднования Дня полиции

По данным телеканала «360», на празднике, который полицейские отмечали 10 ноября в ресторане, один из сотрудников попросил ведущую поздравить коллег. Девушка со сцены зачитала поздравление, в котором полностью прозвучало название секретной части. Через несколько дней начальника и всех сотрудников отдела, которые посетили корпоратив, уволили по отрицательным мотивам. Причиной стало разглашение секретных сведений.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области порталу Юга.ру отказались прокомментировать этот инцидент.

«У нас нет такой информации», — заявили в пресс-службе.