Житель Ростова нанял эвакуатор, чтобы украсть чужую машину

В Ростове мужчина нанял эвакуатор и украл чужую машину стоимостью более 1 млн рублей

В отдел городской полиции обратился местный житель. Он сообщил, что у него украли машину. Полицейские выехали на место и выяснили, что накануне мужчина оставил автомобиль KIA возле гаража. На следующий день его там не оказалось.

За совершение кражи сотрудники полиции задержали неработающего 36-летнего ростовчанина. Полицейские выяснили, что злоумышленник увидел дорогую машину и решил ее украсть. С этой целью он нанял эвакуатор и перевез автомобиль к своему дому. Там его и нашли оперативники.

Автомобиль возвратили владельцу. Уголовное дело возбудили по ст. 158 УК РФ (Кража). Мера пресечения — подписка о невыезде, сообщила 15 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.