В Дагестане выбрали главу Гунибского района
Дагестан Оксана Васильченко
В Дагестане главой Гунибского района стал Мудунгаджи Кадыров
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Его избрали 15 ноября на сессии районного собрания депутатов. Всего были зарегистрированы 15 кандидатов. Конкурсная комиссия отобрала двух претендентов — Гаджимурада Абашилова и Мудунгаджи Кадырова.
Выборы провели открытым голосованием. Большинство депутатов проголосовали за Кадырова, сообщила пресс-служба администрации Гунибского района.
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