В Дагестане выбрали главу Гунибского района

В Дагестане главой Гунибского района стал Мудунгаджи Кадыров

Его избрали 15 ноября на сессии районного собрания депутатов. Всего были зарегистрированы 15 кандидатов. Конкурсная комиссия отобрала двух претендентов — Гаджимурада Абашилова и Мудунгаджи Кадырова.

Выборы провели открытым голосованием. Большинство депутатов проголосовали за Кадырова, сообщила пресс-служба администрации Гунибского района.