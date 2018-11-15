В Ялте мужчина заколол ножницами своего пожилого приятеля

Крым

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В Ялте сотрудники полиции задержали мужчину, который убил своего знакомого

В отдел полиции поступил звонок от жителей поселка Ореанда. Они сообщили о криках, которые раздавались из соседнего дома. Полицейские выехали на место и обнаружили в одной из квартир тело мужчины. Погибшим оказался 60-летний уроженец соседнего государства.

Сотрудники полиции выяснили, что к его смерти причастен 46-летний житель другого региона России. Мужчину задержали. Он рассказал, что 23 октября после распития спиртного, между ним и его приятелем возник конфликт. Во время ссоры злоумышленник несколько раз ударил ножницами своего оппонента. От полученных ранений потерпевший скончался.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование дела продолжается, сообщила 15 ноября пресс-служба МВД по Республике Крым.

Крым Убийство
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