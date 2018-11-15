В Северной Осетии при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

Северная Осетия

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Во Владикавказе 14 ноября произошел пожар в частном доме

Дом загорелся на улице Горького в 13:06. Пожарные выехали на место и потушили огонь в 13:35. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. В доме сгорели мебель, межкомнатное перекрытие и пол, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.

В результате пожара погибла пожилая женщина, сообщает «Регион online».

В тушении были задействованы восемь человек и две машины.

Владикавказ МЧС Пожары
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