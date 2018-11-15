В Севастополе на территории бывших заводов Минобороны хотят создать комплекс с театром, кино и музеем

В Севастополе имущество двух бывших военных городков признали пришедшим в негодность

Правительство Севастополя 15 ноября распорядилось списать и демонтировать это имущество. Речь идет о территории бывших заводов Министерства обороны, расположенных на улице Капитанской. Они были переданы в собственность города для реализации проекта нового общественного пространства, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В августе 2018 года зампред правительства РФ Ольга Голодец и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников представили президенту России Владимиру Путину проект создания в регионе нового культурного пространства. Оно включает в себя музейный и киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, высшую школу искусств и хореографическую академию. Все эти объекты объединят в единое городское общественное пространство с парковой зоной от набережной Корнилова до улицы Катерной.