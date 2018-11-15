В Крымске женщина украла арбалет, ноутбук и телефон

В Крымске задержали женщину, виновную в серии краж

В полицию обратился 45-летний местный житель. Он рассказал, что познакомился с девушкой и пригласил ее к себе в гости. Утром новая знакомая ушла, забрав с собой телефон, ноутбук и спортивный арбалет мужчины.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полиция установила личность 33-летней местной жительницы. Оказалось, что женщина находится в федеральном розыске за похожее преступление: в Новороссийске она украла у мужчины ноутбук и скрылась. Кроме того, полицейские установили ее причастность к еще одной краже в Крымском районе.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ (Кража), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.